22 ألف مفقود بنيجيريا منذ بدء النزاع مع بوكو حرام

وقالت اللجنة إن نيجيريا التي يبلغ عدد سكانها 190 مليون نسمة، هي الدولة التي يسجل فيها «أكبر عدد من المفقودين في العالم».
وأضافت اللجنة، في بيان نشر على إثر زيارة استمرت خمسة أيام لرئيس المنظمة بيتر ماورر إلى نيجيريا، أن «حوالى 60 % من الأشخاص الذين قطعت أخبارهم كانوا قاصرين، عندما أعلن فقدانهم».
وقال ماورر إن «آلاف الآباء لا يعرفون ما إذا كان أبناؤهم أحياء أو أمواتا، إنه أكبر كابوس لأب».
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