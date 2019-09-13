22 ألف مفقود بنيجيريا منذ بدء النزاع مع بوكو حرام

ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس أن حوالى 22 ألف شخص معظمهم من القاصرين ما زالوا مفقودين، بعد حوالى عشر سنوات من بدء النزاع المرتبط بتمرد جماعة بوكو حرام، في شمال شرق نيجيريا.

وقالت اللجنة إن نيجيريا التي يبلغ عدد سكانها 190 مليون نسمة، هي الدولة التي يسجل فيها «أكبر عدد من المفقودين في العالم».

وأضافت اللجنة، في بيان نشر على إثر زيارة استمرت خمسة أيام لرئيس المنظمة بيتر ماورر إلى نيجيريا، أن «حوالى 60 % من الأشخاص الذين قطعت أخبارهم كانوا قاصرين، عندما أعلن فقدانهم».

وقال ماورر إن «آلاف الآباء لا يعرفون ما إذا كان أبناؤهم أحياء أو أمواتا، إنه أكبر كابوس لأب».