خالد بن بندر يزور جناح SAMI في معرض لندن

واطلع السفير على الأنظمة والحلول العسكرية والدفاعية المتطورة التي تستعرضها شركة SAMI في كافة وحدات أعمالها الأساسية، وهي: الأنظمة الجوية، الأنظمة الأرضية، الأنظمة البحرية، الأسلحة والصواريخ، الإلكترونيات الدفاعية.
كما زار بعض الشركات المشاركة بالمعرض، وترتبط بشراكات وتعاون مع المملكة ومن أهمها: شركة (بي أي إي سيستمز) -BAE) Systems)، وكان في استقباله رئيس مجلس الإدارة (السير) روجر كار، والرئيس التنفيذي تشارلز ودبيرن، ونائب الرئيس للتخطيط الإستراتيجي وللشؤون العسكرية والحكومية عبدالعزيز الفرج.
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