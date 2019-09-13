خالد بن بندر يزور جناح SAMI في معرض لندن

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، الأمير خالد بن بندر بن سلطان، جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) بمعرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) المنعقد حالياً في مركز «إكسل Excel لندن» خلال الفترة ما بين 10 و13 سبتمبر الجاري.

واطلع السفير على الأنظمة والحلول العسكرية والدفاعية المتطورة التي تستعرضها شركة SAMI في كافة وحدات أعمالها الأساسية، وهي: الأنظمة الجوية، الأنظمة الأرضية، الأنظمة البحرية، الأسلحة والصواريخ، الإلكترونيات ‏الدفاعية.

كما زار بعض الشركات المشاركة بالمعرض، وترتبط بشراكات وتعاون مع المملكة ومن أهمها: شركة (بي أي إي سيستمز) -BAE) Systems)، وكان في استقباله رئيس مجلس الإدارة (السير) روجر كار، والرئيس التنفيذي تشارلز ودبيرن، ونائب الرئيس للتخطيط الإستراتيجي وللشؤون العسكرية والحكومية عبدالعزيز الفرج.