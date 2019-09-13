دول أوروبية تعرب عن قلقها من إعلان نتنياهو نيته ضم غور الأردن

أعربت دول أوروبية عدة عن بالغ قلقها إزاء إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته ضم مناطق في الضفة الغربية، لا سيما وادي الأردن والشاطئ الشمالي للبحر الميت إذا فاز في الانتخابات النيابية المقررة يوم 17 سبتمبر الجاري.

وفي بيان مشترك صدر مساء الخميس، قالت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة إن الإعلان يشكل، إذا تم تنفيذه، خرقاً خطيرًا للقانون الدولي.

وأشار البيان إلى أن الدول الخمس تدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال التي تتعارض مع القانون الدولي والتي من شأنها تعريض حل الدولتين للخطر.

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