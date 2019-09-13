10 قتلى بتدافع خلال تجمع انتخابي في موزامبيق

قتل عشرة أشخاص وأصيب 98 آخرون أثناء تدافع خلال تجمع انتخابي في موزامبيق لرئيس البلاد فيليب نيوسي. وذكر مستشفى "نامبولا" المركزي أن الضحايا سقطوا عندما حاول حشد المرور عبر بوابة واحدة بملعب في مدينة نامبولا بشمال موزامبيق خلال التجمع الانتخابي أمس الأربعاء. تجرى الانتخابات يوم 15 أكتوبر المقبل. ويسعى، خلالها الرئيس المنتمي لحزب جبهة تحرير موزامبيق الحاكم، لفوز بفترة رئاسية ثانية.

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