العثور على عبوات ناسفة وعتاد من مخلفات «داعش» في كركوك

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية، أمس، العثور على عبوات ناسفة وعتاد حربي من مخلفات تنظيم «داعش» في كركوك.

وقالت الشرطة: «إن قوة في كركوك عثرت على 4 عبوات ناسفة مع 10 أشرطة عتاد قديمة ومدمرة من مخلفات التنظيم الإرهابي».

في غضون ذلك، جدد الرئيس العراقي، برهم صالح، أمس، حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة مع جيرانه وأشقائه وأصدقائه بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، وشدد الرئيس العراقي، خلال استقباله سفير بريطانيا، جون وولكس، والقائمين بأعمال السفارتين الألمانية يوخن مولر، والفرنسية جان نويل بونيو، «على ضرورة معالجة الأزمات باعتماد الحوار البناء بين الأطراف المعنية، وتخفيف التوترات في المنطقة»، بحسب بيان رئاسي.

على صعيد آخر، اتهم عضو البرلمان العراقي، شيروان‏ الدوبرداني، ونائب محافظ نينوى سيروان روربياني، أمس، الحشد الشعبي بتنفيذ محاولة لاغتيالهما في سيطرة كوكجلي شرقي الموصل، وذكر المكتب الإعلامي للدوبرداني: ‏«الدوبرداني، و روربياني تعرضا لمحاولة اغتيال فاشلة، حيث استهدفهم عناصر من اللواء 30 التابع للجشد في سيطرة كوكجلي«.

وأضاف البيان: أن «هذا الاعتداء يعتبر خرقاً واعتداء على الدستور، ويشكل سابقة خطيرة لا يمكن السكوت عليها».

ولفت إلى أنه «تم اختطاف أربعة عناصر من حمايتهما، والاعتداء عليهم بالضرب قبل أن يتم الإفراج عنهما»، مشيراً إلى أن» الاعتداء ما هو إلا محاولة للترهيب»، وطالب البيان «حكومة بغداد باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعتدين‏».

من جهة أخرى، أعلنت حكومة إقليم كردستان عزمها إرسال وفد رفيع المستوى إلى بغداد، الأسبوع المقبل، لبحث ملفات الموازنة والنفط والتعداد السكاني مع الحكومة الاتحادية.