مصر: إنشاء مفاعل الضبعة وفقاً لأعلى معايير السلامة والأمن

القاهرة (الاتحاد) أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده لمواصلة التعاون مع الجانب الروسي لإنشاء المحطة النووية بالضبعة وفقاً لأعلى المعايير العالمية سواء على الصعيد الفني أو على صعيد السلامة والأمن النووي.

واستعرض الرئيس المصري مع أليكسي ليخاتشوف، مدير عام شركة «روس أتوم» الروسية، أمس الجهود الجارية لإنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة مع الجانب الروسي. ومن جانبه، أعرب رئيس الشركة الروسية عن تقديره للتعاون الجاري مع مصر في مجال إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة، مثمناً قوة وتميز العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وروسيا، ومؤكداً حرص الشركة على تسخير أفضل إمكاناتها وبذل أقصى ما لديها من جهد لتنفيذ المشروع على الوجه الأكمل، وإنهاء كافة الجوانب المتعلقة بالتحضير لإنجاز المشروع.

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