جوتيريش يحث الدول على حماية المواقع الدينية من الهجمات المتطرفة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، الخميس، حكومات ودول العالم إلى حماية المواقع الدينية، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات المتطرفة الدموية التي استهدفت المصلين من مختلف الديانات.
وقال جوتيريش، في إعلانه عن خطته لدعم الدول في حماية الأماكن المقدسة، "يعاني عالمنا من تصاعد في معاداة السامية والكراهية ضد المسلمين والهجمات ضد المسيحيين والجماعات الدينية الأخرى".
وأضاف جوتيريش "في الأشهر الأخيرة وحدها، قُتل اليهود في المعابد، ولقي المسلمون حتفهم في المساجد، وأزهقت أرواح المسيحيين أثناء الصلاة".
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واستطرد يقول إن "خطاب الكراهية البغيض" آخذ في الازدياد.
وفي خطابه، أشار جوتيريش إلى هجمات مارس في نيوزيلندا التي حيث قتل فيها شخص يشتبه في أنه من المتعصبين البيض 51 شخصًا في إطلاق نار جماعي على مسجدين في كرايستشيرش.
وقال جوتيريش إن الخطة تقدم توصيات ملموسة للحكومات بشأن حماية أماكن العبادة ومنع الهجمات العنيفة.
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