وفاة مستخدم بمستشفى الشيخ زايد..نقابيون: الإدارة رفضت علاجه إلى حين تقديم شيك ضمانة

في تطور جديد داخل مستشفى الشيخ زايد في الرباط، كشف نقابيون وفاة أحد المستخدمين في المستشفى، بعدما رفضت الإدارة علاجه إلى حين وضعه لشيك ضمانة.

وندد قطاع الصحة في المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ له، بوفاة أحد مستخدمي مستشفى الشيخ زايد في الرباط، متهمين إدارة هذا الأخير باشتراطها عليه إحضار شيك الضمان مقابل علاجه، قبل أن توافيه المنية، يوم السبت الماضي.

وفي التفاصيل، تقول النقابة إنه، في صباح يوم السبت الماضي، في الساعة 3و30 دقيقة، توفي المستخدم، بنزريرة عزيز، وكان يشغل في مستشفى الشيخ زايد في الرباط مهمة سائق سيارة الإسعاف، ودخل المستشفى، ليلة الجمعة 6 شتنبر الجاري، في الساعة 9 ليلا في حالة خطيرة، إذ كان يعاني هبوطا حادا في الدم.

وقالت المصادر ذاتها إنه عوض أن يتم نقل المستخدم المريض إلى قسم الإنعاش بسبب النزيف، فقد ظل في قسم المستعجلات يصارع الموت إلى حدود 3 صباحا إلى أن دخل في غيبوبة، توفي على إثرها، بمجرد نقله إلى مصلحة العناية المركزة.

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واستغربت النقابة انتظار المستشفى دخول المعني بالأمر في غيبوبة لنقله إلى قاعة الإنعاش، وأدانت ما وصفته بـ”التعامل اللاإنساني لمستشفى الشيخ زايد مع أحد مستخدميه”، محملة مدير المستشفى المسؤولية الكاملة فيما وقع من “استهتار، وإهمال تسببا في وفاة المرحوم”.

وأشارت النقابة إلى أنه بعد تأكيد قسم المستعجلات بأن المعني بالأمر يعاني هبوطا حادا في الدم، إذ كان في حاجة ماسة لحقن الدم، رفضت الإدارة إحالته على قسم الطب للقيام بالعملية من أجل انقاذ حياته، بدعوى أنه لم يقدم شيك الضمان، على الرغم من أنه يشتغل في المستشفى نفسه، ويمكن للإدارة اقتطاع مصاريف العلاج من أجرته.

وترى النقابة أن رفض إدارة المستشفى تقديم مساعدة لمريض في خطر تحت مبررات شيك الضمان “فضيحة كبرى تضرب في العمق المواثيق والاعلانات الدولية لحقوق الإنسان، التي تعتبر الحق في الحياة حقا مقدسا، لا يمكن لأي جهة المساس به، مطالبة بفتح تحقيق حول ملابسات هذه الوفاة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتعويض ذوي الحقوق وفق القوانين الجاري بها العمل.