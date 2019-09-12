فريق فرنسي يعلن وفاة أحد لاعبيه في حادث سير في المغرب

أعلن نادي “ساس إيبينال” الفرنسي لكرة القدم وفاة أحد لاعبيه في حادث سير مروع، وقع في المغرب.

صحيفة vosgesmatin ذكرت أن اللاعب حكيم رفقي، البالغ من العمر23 سنة، والذي ينحدر من بلدة Remiremont في الشمال الشرقي للبلاد قد فارق الحياة إثر ارتطام سيارته بشاحنة في المغرب، ليلة الثلاثاء-الأربعاء الماضيين، دون تحديد منطقة الحادث.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب كان رفقة زميل له، يدعى جمال، ويقطن في بلدة مجاورة Éloyes قضى هو الآخر في الحادث، بالإضافة إلى إصابة شخصين آخرين، لايزال في وضع صحي حرج.

الفريق المذكور نعى لاعبه عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك”، معبرا عن تعازيه الحارة لعائلة، وأصدقاء الراحل.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن أقرباء الضحيتين في بلدة ريمون لتلقي التعازي فيما أطلق أصدقاؤه حملة للتبرع لأسرته تمكنت من جمع مبلغ 7800 أورو إلى حدود منتصف اليوم الخميس.