تشيلسي يمدد عقد نجمه الشاب غيلمور

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، يوم الخميس، تمديد عقد الإسكتلندي بيلي غيلمور، لمدة 4 مواسم حتى 2023، دون الإفصاح عن المقابل المالي الذي سيحصل عليه اللاعب.

ووفقًا لبيان منشور على موقع النادي الرسمي، "وقع بيلي غيلمور عقدًا لمدة أربع سنوات في نادي تشيلسي عقب أول ظهور له في الدوري الممتاز الشهر الماضي".

وأبدى اللاعب عقب التوقيع سعادة بالغة، وشدد أن الجميع في تشيلسي يعيش أجواء حماسية كبرى منذ وصول فرانك لامبارد كمدير فني للفريق الأول.

غيلمور (17 عامًا) هو أول إسكتلندي يلعب للفريق الأول بتشيلسي بهذا العمر الصغير، حيث شارك أمام شيفلد يونايتد بالدوري الممتاز (البريمرليغ) في الجولة الرابعة، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.