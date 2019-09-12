أخاء الناصرة يحقق فوزه الأول في الدوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق أخاء الناصرة فوزه الأول في الدوري بعد تغلبه على هبوعيل نوف هجليل (نتسيرت عيليت) بهدف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الرابعة من الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "عيلوط"، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأحرز هدف المباراة الأول والفوز لصالح الفريق النصراوي اللاعب، علي خطيب، بعد مرور 23 دقيقة على انطلاق اللقاء.

وسنحت أمام أخاء الناصرة فرصا تهديفية عديدة لمضاعفة النتيجة، إلا أنه لم ينجح في ترجمة أي منها إلى أهداف إضافية.

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ومن أبرز ما شهدته المباراة طرد لاعب أخاء الناصرة، محمد خطيب، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز رفع أخاء الناصرة رصيده من النقاط إلى 5 نقاط وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل الفريق النصراوي في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل رمات هشارون يوم الخميس القادم.