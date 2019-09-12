إيرانيون يحتشدون أمام الكونجرس إحياء لذكرى "مذبحة 1988"

نظم إيرانيون معرضا لصور ضحايا مذبحة عام 1988، لإحياء ذكرى سقوط 30 ألف سجين سياسي على يد نظام الخميني.

وتقول يوفا دكار، إيرانية فقدت أبويها في هذه المذبحة: "أنا هنا أمام الكونجرس اليوم لإحياء ذكرى أبي وأمي وكل القتلى الذين راحوا ضحايا بدون مبرر".





وأضافت يوفا لـ"العين الإخبارية": "قتلوا أبي وأمي وتركوني طفلة، لكنني اليوم أحيي ذكراهما أمام الكونجرس بكل فخر، فهم ماتوا من أجل إنقاذي".

Advertisements

بينما أكد جعفر زادة نائب رئيس مكتب تمثيل المعارضة الإيرانية في واشنطن أن هذا المعرض الذي يحمل صورا حقيقية لضحايا مذبحة نظام الخميني يعد رسالة للعالم من أمام الكونجرس، مفادها: "لن ننسى ومستمرون في الدفاع عن قضيتنا".





وأضاف زادة أن هذه الصور وهذا المعرض دافع لهم ولكل الأجيال الإيرانية لتتذكر ما حدث ولا يزال في بلادهم.

وقبل ثلاثين عاماً، وتحديداً في 25 أغسطس/آب 1988 ارتكب نظام ولاية الفقيه مجزرة بحق الشعب الإيراني، عندما أطلق الخميني -أول مرشد لإيران- الإشارة للقضاء على معارضيه من منظمة مجاهدي خلق وإعدام نحو 30 ألف سجين.





وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد كشف النقاب قبل 3 أعوام عن قائمة متهمين من نظام الملالي تضم نحو 59 شخصية بارزة، لافتا إلى أن السجل الإجرامي للمتورطين ظل طي الكتمان طوال 3 عقود، في الوقت الذي يحتلون فيه مناصب سيادية حاليا نظير اشتراكهم في "لجان الموت" بطهران و10 محافظات أخرى حينها.