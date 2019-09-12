رويترز: نقل زين العابدين بن علي إلى المستشفى إثر أزمة صحية

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رويترزالجمعة 2019/9/13 12:44 ص بتوقيت أبوظبي
الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي
قال منير بن صالحة محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، لوكالة رويترز، إن الأخير تعرض لأزمة صحية وتم نقله لأحد المستشفيات بالخارج.
وأضاف بن صالحة: "أبلغتني ابنته حليمة بأنه نُقل للمستشفى وهو يعاني من أزمة صحية لا علاقة لها بالسرطان، وحالته مستقرة الآن".
ووفق "رويترز"، لم يعط المحامي مزيدا من التفاصيل عن وضع "بن علي" الصحي.
وهذه أول مرة منذ الإطاحة برئيس تونس الأسبق قبل نحو 8 سنوات التي يتحدث فيها محاميه أو أسرته علنا عن حالته الصحية، ولم يصدر "بن علي" بيانات منذ أن غادر البلاد.
وكان الرئيس التونسي الأسبق قد واجه احتجاجات شعبية انطلقت في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 أجبرته على مغادرة البلاد في 14 يناير/كانون 2011.
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