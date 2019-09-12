بيان لـ5 دول أوروبية ينتقد خطة نتنياهو حول "غور الأردن"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصفت 5 دول أوروبية، الخميس، إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نيَّته ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، بـ"الخرق الخطير" للقانون الدولي.



وأوضح كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، في بيان مشترك، أن القرار الإسرائيلي مقلق للغاية، مؤكدة مواصلة دعوة جميع الأطراف للامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تعرض حل الدولتين للخطر وتقوض تحقيق السلام.

وتعهد نتنياهو، الثلاثاء الماضي، بضم غور الأردن إلى إسرائيل في حال أعيد انتخابه في الانتخابات التي ستُجرى الأسبوع المقبل.

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الإعلان الإسرائيلي قوبل بعاصفة رفض عربية ودولية، حيث أكد الاتحاد الأوروبي أن تعهّد نتنياهو بضم غور الأردن وشمال البحر الميت "يقوّض فرص السلام".

ويشكل غور الأردن نحو 30% من الضفة الغربية، والمنطقة الحدودية الشرقية للضفة مع الأردن، ويعتبر منطقة استراتيجية للدولة الفلسطينية المستقبلية.

وتقول منظمة السلام الآن التي تراقب الاستيطان إن نحو 53 ألف فلسطيني ونحو 12800 مستوطن إسرائيلي يعيشون في المنطقة التي يعتزم نتنياهو ضمها من غور الأردن.