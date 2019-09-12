مسؤول أمريكي يلمح لعقوبات جديدة تستهدف داعمي حزب الله

قال مسؤول أمريكي، الخميس، إن العقوبات الأمريكية في المستقبل قد تستهدف حلفاء لمليشيا حزب الله اللبنانية الإرهابية في إطار توسيع تلك الإجراءات خارج نطاق الأفراد المنتمين للمليشيا بشكل مباشر.

وأوضح ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى أنه في المستقبل سوف تفرض واشنطن عقوبات على أفراد في لبنان يساعدون ويدعمون مليشيا حزب الله.

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وأكد شينكر أن الولايات المتحدة تراجع بشكل مستمر قوائمها الخاصة بالعقوبات.

وفي نهاية الشهر الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على "جمال ترست بنك" والشركات التابعة له في لبنان، لدوره في تسهيله الأنشطة المالية لمليشيا حزب الله.

وقالت الوزارة "إن البنك يحول الأموال لأسر منفذي العمليات الإرهابية من المنتمين لمليشيا حزب الله الإرهابي".

وتضع الولايات المتحدة حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية منذ 1997، وتعهدت الإدارة الأمريكية الأشهر الماضية بقطع سبل الدعم نهائيا عن مليشيا حزب الله اللبناني، لدوره التخريبي في زعزعة الاستقرار بالمنطقة.