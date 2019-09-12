قائد عسكري مصري: ملتزمون بخطط القضاء على الإرهاب بسيناء

أكد اللواء أركان حرب طارق حسن قائد الجيش الثاني الميداني في مصر، تنفيذ الالتزامات التدريبية المخططة والقضاء على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء.

وشدد حسن على جاهزية واستعداد مقاتلي الجيش الثاني الميداني لتنفيذ كافة المهام التي تسند إليهم تحت مختلف الظروف.

جاء ذلك في كلمة له، خلال تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، عناصر تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ونقاط حرس الحدود بنطاق الجيش الثاني الميداني شرق وغرب القناة للاطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم والوقوف على مستوى الكفاءة القتالية للعناصر المشاركة في أعمال التأمين.

والجيش الميداني الثاني هو أحد أفرع القوات المسلحة المصرية ويقع مقر قيادته بمدينة الإسماعيلية شمال شرقي مصر.

وناقش الفريق محمد فريد عددا من الضباط والجنود في أسلوب تنفيذ المهام المختلفة ومواجهـة المواقف الطارئة التي يمكن التعرض لها، والإجراءات المتخذة لتأمين كافة المناطق المحيطة بقطاعات المسؤولية.

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ووفقًا للصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، فقد التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة أيضا عددا من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة بنطاق الجيش الثاني الميداني.

يأتي ذلك في إطار اللقاءات الدورية للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات، حسب المتحدث.

وبدأ رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن أمن مصر واستقرارها.





ونقل الفريق فريد للمقاتلين تحيات وتقدير رئيس الجمهورية والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لدورهم البطولي في حماية مقدرات الوطن، مشيداً بما تحقق من نجاحات في تطهير سيناء من الإرهاب.

ويشن الجيش المصري بمعاونة الشرطة عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ التاسع من فبراير/شباط العام الماضي؛ لتطهير المنطقة من الإرهابيين، وتُعرف باسم "عملية المجابهة الشاملة - سيناء 2018"، أسفرت عن مقتل المئات من العناصر التكفيرية.