إنترفاكس: نتنياهو يقول لا تهاون مع أي "عدوان" إيراني من سوريا

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجع سوتشي يوم الخميس نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن إسرائيل لن تتهاون مع أي تهديدات من إيران التي تستخدم الأراضي السورية للعدوان على حد قوله. ويجري الزعيمان محادثات في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود. وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن بوتين أثنى خلال الاجتماع على التعاون العسكري والأمني بين روسيا وإسرائيل.

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