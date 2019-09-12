أمطار غزيرة تغرق أحياء بالعاصمة الجزائرية وتداهم المترو وتحتجز أشخاصا داخله

غرقت أحياء وطرقات بالعاصمة الجزائرية الرباط، مساء اليوم، بسبب الأمطار الغزيزة، وداهمت الأمطار مرافق حيوية عدة منها مترو الأنفاق.

وتناقل مغردون على شبكات التواصل الاجتماعي، صورا ومشاهد فيديو تظهر طرقات وأحياء ومنازل غمرتها مياه الأمطار وسط توقف لحركة السير، وتواردت أنباء عن حالات احتجاز.