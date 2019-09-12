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الان تتابع 5 دول أوربية كبرى: قرار نتنياهو بضم أراض من الضفة يشكل خرقا خطيرًا للقانون الدولي والان مع التفاصيل
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حذّر بيان أوروبي مشترك يضم كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا وبريطانيا من ضم غور الأردن ومناطق في الضفة، وقال إن ذلك يعدّ انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي في حال حصوله.
البيان جاء بعد تصريح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن فرض السيادة على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت.
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