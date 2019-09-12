5 دول أوربية كبرى: قرار نتنياهو بضم أراض من الضفة يشكل خرقا خطيرًا للقانون الدولي

حذّر بيان أوروبي مشترك يضم كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا وبريطانيا من ضم غور الأردن ومناطق في الضفة، وقال إن ذلك يعدّ انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي في حال حصوله.

البيان جاء بعد تصريح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن فرض السيادة على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت.