الان تتابع أمريكا تدين حملة النظام الإيراني في قمع المعارضين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:47 م, 12 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 أدانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، حملة القمع العنيفة التي يستمر النظام الإيراني في شنها بحق معارضيه.

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