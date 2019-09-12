شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: محاكمة شقيق بوتفليقة وثلاثة متهمين بـ«التآمر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الجزائر) تبدأ في 23 سبتمبر محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك مسؤولين سابقين في الاستخبارات وزعيمة حزب سياسي، جميعهم ملاحقون بتهمة «التآمر»، وفق ما أعلن أحد وكلاء الدفاع عنهم. وأوضح المحامي ميلود ابراهيمي لوكالة فرانس برس أن سعيد بوتفليقة ومحمد مدين مدير سابق لاجهزة الاستخبارات طوال 25 عاماً، وخلفه عثمان طرطاق المنسق السابق لأجهزة الاستخبارات، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، سيمثلون «في 23 سبتمبر أمام المحكمة العسكرية في البليدة» (50 كلم جنوب العاصمة).

تبدأ في 23 سبتمبر محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك مسؤولين سابقين في الاستخبارات وزعيمة حزب سياسي، جميعهم ملاحقون بتهمة «التآمر»، وفق ما أعلن أحد وكلاء الدفاع عنهم. وأوضح المحامي ميلود ابراهيمي لوكالة فرانس برس أن سعيد بوتفليقة ومحمد مدين مدير سابق لاجهزة الاستخبارات طوال 25 عاماً، وخلفه عثمان طرطاق المنسق السابق لأجهزة الاستخبارات، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، سيمثلون «في 23 سبتمبر أمام المحكمة العسكرية في البليدة» (50 كلم جنوب العاصمة).

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