دعا رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا اللواء أليكسي باكين، واشنطن إلى "التأثير على المسلحين الواقعين تحت نفوذها في منطقة التنف، لوقف تعسفهم تجاه لاجئي مخيم الركبان، الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية هناك"، مشيراً إلى "إننا نحث القيادة الأميركية في منطقة التنف على ممارسة الضغط على الجماعات المسلحة التي تقع تحت نفوذها لضمان سلامة اللاجئين في الركبان، وتنظيم التوزيع العادل للمساعدات الإنسانية والإجلاء السريع للمهجرين الذين بقوا في المخيم".
ولفت إلى ان "الأمم المتحدة وروسيا، بالتعاون مع السلطات السورية وغيرها من الأطراف المعنية، يواصلون بذل كل جهد ممكن لحل الأزمة الإنسانية في مخيم الركبان في منطقة التنف"، مشيراً إلى أن "الوضع معقد بشكل كبير بسبب التعسف الذي يلقاه سكان المخيم من قبل الجماعات المسلحة غير الشرعية الواقعة تحت نفوذ الولايات المتحدة".
وأشار إلى أنه "بناء على المعلومات الواردة من اللاجئين، فإن مسلحين صادروا جزءا كبيرا من المساعدات الإنسانية التي تم تسليمها إلى الركبان في الأيام السابقة من قبل ممثلي الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري، وتم نقلهم إلى منطقة "قوات الشهيد أحمد العبدو"، التي تقع على بعد 2.5 كم شمال مخيم اللاجئين"، لافتاً إلى أن "المسلحين فتحوا النار، في 11 أيلول، في أحد الأسواق في الركبان لتفريق المدنيين المطالبين بتوزيع الغذاء".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي: مسلحون مدعومون من واشنطن يستولون على مساعدات إنسانية بمخيم الركبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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