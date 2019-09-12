الخارجية الأميركية: الموافقة على صفقة لبيع منظومات صاروخية للمغرب

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ عن "الموافقة على صفقة لبيع منظومات صاروخية مضادة للدبابات من طراز BGM-71 TOW للمغرب، بقيمة 776 مليون ​دولار​ وعلى بيع معدات إضافية لمقاتلات "إف 16" بقيمة 209 ملايين دولار في إطار الصفقة المحتملة نفسها".

ولفتت إلى أن "الصفقة المقترحة تهدف إلى "ضمان سلامة الحليف الكبير غير العضو في حلف ​الناتو​، والذي يمثل قوة هامة تدعم الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في ​شمال إفريقيا​".