الشرطة الهندية: مصادرة أسلحة كانت في طريقها إلى كشمير

أعلنت الشرطة ​الهند​ية عن "اعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى مجموعة مسلحة مقرها ​باكستان​"، مشيرةً إلى ان "الاعتقال تم أثناء نقلهم أسلحة وذخائر إلى ​كشمير​"، مشيرة إلى أن "الثلاثة من سكان الإقليم، وكانوا ينقلون 6 بنادق آلية هجومية وستة صناديق ذخيرة و180 رصاصة".

وذكرت أن "المعتقلين كانوا يستقلون شاحنة قادمة من بنجاب وفي طريقها إلى كشمير"، مشيرةً إلى ان "الموقوفين يتبعون لجماعة "​جيش محمد​" التي تبنت هجوما انتحاريا في شهر فبراير، أسفر عن مقتل 40 شخصا من قوة شبه عسكرية في كشمير، في حدث أثار أزمة خطيرة بين الهند وباكستان".