الشرطة الهندية: مصادرة أسلحة كانت في طريقها إلى كشمير

أعلنت الشرطة الهندية عن "اعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى مجموعة مسلحة مقرها باكستان"، مشيرةً إلى ان "الاعتقال تم أثناء نقلهم أسلحة وذخائر إلى كشمير"، مشيرة إلى أن "الثلاثة من سكان الإقليم، وكانوا ينقلون 6 بنادق آلية هجومية وستة صناديق ذخيرة و180 رصاصة".
وذكرت أن "المعتقلين كانوا يستقلون شاحنة قادمة من بنجاب وفي طريقها إلى كشمير"، مشيرةً إلى ان "الموقوفين يتبعون لجماعة "جيش محمد" التي تبنت هجوما انتحاريا في شهر فبراير، أسفر عن مقتل 40 شخصا من قوة شبه عسكرية في كشمير، في حدث أثار أزمة خطيرة بين الهند وباكستان".
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