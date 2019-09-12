أعلن وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي لافروف​، أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، ​بنيامين نتانياهو​، على مواصلة وتكثيف الحوار بين العسكريين بشأن ​سوريا​".

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كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: بوتين ونتانياهو اتفقا على تكثيف الحوار بين العسكريين بشأن سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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