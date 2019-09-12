برلماني كردي يتهم الجيش العراقي والحشد بمحاولة اغتياله

اتهم النائب الكردي في ​البرلمان العراقي​، شيروان الدوبرداني قوة من ​الجيش العراقي​ و​اللواء​ 30 في ​الحشد الشعبي​ بـ"محاولة اغتياله في سيطرة كوكجلي بمنطقة سهل ​نينوى​"، مشيراً إلى ان "هذه الحادثة من شأنها خلق وضع استثنائي واعتماد ​سياسة​ الأمر الواقع لزعزعة الوضع في ​الموصل​ وخصوصا في سهل نينوى، إذ يعتبر الاعتداء على سيادة ممثل عن هيئة تشريعية دستورية خرقا واضحا للقانون فكيف بالمواطن البسيط".

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