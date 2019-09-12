غوتيريس يدعو الصين وحكومات العالم لاحترام الحريات الدينية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريس​، ​الصين​ وحكومات ​العالم​ كافة إلى "احترام الحريات الدينية تحت أي ظرف"، مشيرةً إلى أن "رسالتي هي لجميع الحكومات ومفادها أنه يتعين احترام الحريات الدينية تحت أي ظروف وكذلك حماية ​المواقع الدينية​".

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