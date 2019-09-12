جيفري: واشنطن ترفض تقريرا أمميا يظهر ارتكابها جرائم حرب في سوريا

أكد الممثل الأميركي الخاص لشؤون سوريا، جيمس جيفري "رفض الولايات المتحدة التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الأممية في سوريا، الذي أظهر ارتكاب واشنطن ما يمكن اعتباره جرائم حرب في سوريا"، مشيراً إلى "إننا نقوم بأقصى درجات الاهتمام والحرص في كل عمل عسكري، لذلك نرفض النتائج التي توصلت إليها اللجنة الأممية".
ولفت إلى ان "الجميع يشعرون بالرعب من استمرار الهجمات العنيفة ضد المدنيين في إدلب"، مؤكدا "ضرورة إيقاف تلك الهجمات"، مشيراً إلى أنه "ليس هناك حل عسكري في سوريا، وأن أميركا تعمل على تجنب ذلك الحل".
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