البيت الأبيض: ترامب سيستقبل ولي عهد البحرين في 16 أيلول

أعلن البيت الأبيض أن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب، سيستقبل ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، يوم الاثنين 16 أيلول"، مشيراً إلى أن "اللقاء بين ترامب وآل خليفة يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية والصداقة بين الولايات المتحدة والبحرين وتوسيع التعاون في مجالي الأمن والاقتصاد".
ولفت إلى انه "من المتوقع أن يناقش أمن الملاحة البحرية في مياه الخليج ومواجهة التهديد الإيراني والجهود المبذولة لتعزيز السلام في المنطقة ومكافحة الإرهاب".
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