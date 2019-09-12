البيت الأبيض: ترامب سيستقبل ولي عهد البحرين في 16 أيلول

أعلن ​البيت الأبيض​ أن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، سيستقبل ولي عهد ​البحرين​ سلمان بن حمد آل خليفة، يوم الاثنين 16 أيلول"، مشيراً إلى أن "اللقاء بين ترامب وآل خليفة يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية والصداقة بين ​الولايات المتحدة​ والبحرين وتوسيع التعاون في مجالي ​الأمن​ و​الاقتصاد​".

ولفت إلى انه "من المتوقع أن يناقش أمن الملاحة البحرية في مياه ​الخليج​ ومواجهة التهديد الإيراني والجهود المبذولة لتعزيز السلام في المنطقة و​مكافحة الإرهاب​".