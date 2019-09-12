الحاج حسن: لا يمكن لأي أحد ان لا يفكر بالمساهمة باعادة اعمار سوريا

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسين الحاج حسن​ في حديث تلفزيوني أنه "من غير المنطقي انتقاد إنشاء منطقة اقتصادية في ​البقاع الشمالي​ وهذا ما اقترحناه كتكل ​نواب بعلبك الهرمل​"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن لأي أحد ان لا يفكر بالمساهمة باعادة اعمار ​سوريا​".

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