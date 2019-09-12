حزب الله نعى الشيخ حسين كوراني: نفتقد مقاوما من الراسخين والثابتين في خط الجهاد

نعى حزب الله في بين له "العلامة المجاهد الشيخ حسين كوراني الذي كان منذ الأيام الأولى لانطلاقة حزب الله مشاركاً ومؤسساً وعضواً في الشورى القيادية و متصدياً للعديد من المسؤوليات المركزية في مجال دعم المقاومة الاسلامية وفي المجال الثقافي والتربوي والتبليغي".
ولفت إلى انه "نفتقد أخا كبيرا وعزيزا ومقاوما من الراسخين والثابتين في خط الجهاد والمقاومة".
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