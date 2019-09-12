حزب الله نعى الشيخ حسين كوراني: نفتقد مقاوما من الراسخين والثابتين في خط الجهاد

نعى ​حزب الله​ في بين له "العلامة المجاهد الشيخ حسين كوراني الذي كان منذ الأيام الأولى لانطلاقة حزب الله مشاركاً ومؤسساً وعضواً في الشورى القيادية و متصدياً للعديد من المسؤوليات المركزية في مجال دعم ​المقاومة​ الاسلامية وفي المجال الثقافي والتربوي والتبليغي".

ولفت إلى انه "نفتقد أخا كبيرا وعزيزا ومقاوما من الراسخين والثابتين في خط الجهاد والمقاومة".