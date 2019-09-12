المفتي سوسان التقى بهية الحريري : لمسنا حرصها على تحريك المدينة وتنميتها

استقبلت رئيسة كتلة "المستقبل" النائب ​بهية الحريري​، مفتي صيدا واقضيتها ​الشيخ سليم سوسان​ حيث جرى عرض للأوضاع العامة في البلاد والشأن الصيداوي من مختلف جوانبه . واشار المفتي سوسان الى ان "البحث مع الحريري تناول كل قضايا المدينة ولا سيما الحياتية منها وسبل معالجة المشكلات التي تعانيها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد وخاصة ونحن على ابواب الشتاء وعلى ابواب ​المدارس​"، لافتاً إلى "إننا المسنا من الحريري كل حرص على مصلحة المدينة وعلى البحث دائما عن كل السبل الكفيلة بتحريك عجلة اقتصادها وتنميتها من خلال ما تدعو اليه من لقاءات ومنتديات وحوار وتشاور مع كل القطاعات المعنية ومن متابعة لمشاريع وقضايا المدينة وحمل مشاكلها الى الجهات الرسمية المختصة للعمل على ايجاد الحلول الناجعة لها ".

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