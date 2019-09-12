نادي قضاة لبنان امل ان تنسحب التعيينات على كل المواقع والمسؤوليات الرسمية

بارك نادي قضاة لبنان للشعب اللبناني التعيينات القضائية الاخيرة وعلى رأسها تعيين القاضي سهيل عبود رئيسا لمجلس القضاء الاعلى. واعتبر ان "هذا التعيين، الذي جاء متوافقا مع ارادة غالبية القضاة وكل مؤمن حقيقي بوطنه، اثبت هذه المرة ان السلطة السياسية تعلم ان القضاء المستقل فعلا والشجاع والعالم، صاحب الكرامة والعنفوان هو المدماك الاول لتفعيل المؤسسات التي لا خلاص للبنان من دونها".
وأمل النادي بأن " تنسحب هذه النفحة الايجابية على كل المواقع والمسؤوليات الرسمية، فلا يتولى الا من هو اهل لها للارتقاء بها الى مستوى آمال المواطنين، وبالمناسبة، يبارك لكل المعينين، لا سيما لاعضاء نادي قضاة لبنان القاضية جويل فواز على رأس هيئة التشريع والاستشارات والقضاة جمال محمود وزينب حمود وخالد عكاري ونيللي ابي يونس رؤساء غرف ديوان المحاسبة".
ورأى النادي ان "طريق الاصلاح بات واضحا واحدا لا غير هو طريق الحق والحقيقة والشفافية والارادة الوطنية الصادقة المترفعة، حيث لا غبار حسابات ومساومات على حساب وطن يئن من كثرة التبريرات والخيانات".
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