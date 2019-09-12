قبيسي: مصير خائن الوطن يجب أن يكون الاعدام

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه " لو كان للعميل أن ينتسب، لقال: أنا الشر، وأبي الظلم، وأمي الإساءة، وأخي الغدر، وأختي المسكنة، وعمي الضر، وخالي الذل، وإبني ​الفقر​، وإبنتي ​البطالة​، ووطني الخراب، وعشيرتي الجهالة". وقال: "أن مصير خائن الوطن يجب أن يكون ​الاعدام​ فهو من باع ضميره ووجدانه وأدار ظهره لوطنه ولأبناء جلدته".

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