قوى الامن تنفي تعرض أطفال لعمليات خطف من قبل عصابات بصيدا وغيرها من المناطق

نفت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ "ما يتم تداوله عبر تطبيق الواتس أب حول تعرض أطفال ل​عمليات خطف​ من قبل عصابات في صيدا وغيرها من المناطق"، مؤكدةً أن "هذا الخبر عار من ​الصحة​".

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