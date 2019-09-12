اعتصام لطلاب التعليم الثانوي والمهني أمام بلدية طرابلس

نفذ العشرات من طلاب التعليم الثانوي والمهني، اعتصاما أمام بلدية طرابلس تحت شعار "من حقي أتعلم ولو كنت فقيرا"، بدعوة من هيئة دعم التعليم الرسمي في طرابلس، للمطالبة بانصافهم وحقهم في مجانية التعليم، إسوة بالابتدائي والمتوسط، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وخلال الاعتصام، لفت عضو المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال نقيب السواقين العموميين شادي السيد إلى ان "عناية الدولة اللبنانية إلى معاناة الشعب اللبناني مع بداية موسم المدارس وما يحدثه في بيوتات لا يرفع أربابها أصواتهم وجلا وتعففا لا اكتفاء ويسرا"، وقال: "إننا لا نقصد بكلامنا أهالي طلاب المدارس الخاصة، بل أهالي طلاب المدارس الرسمية، حيث يثقل تسجيل الطلاب كاهل الناس الذين أرهقتهم مواسم متتالية لا ربح فيها، بل كساد وتراجع في الوضع الاقتصادي وتعثر مالي على مستوى الأفراد".
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