اعتصام لطلاب التعليم الثانوي والمهني أمام بلدية طرابلس

نفذ العشرات من طلاب ​التعليم الثانوي​ والمهني، اعتصاما أمام بلدية ​طرابلس​ تحت شعار "من حقي أتعلم ولو كنت فقيرا"، بدعوة من هيئة دعم ​التعليم الرسمي​ في طرابلس، للمطالبة بانصافهم وحقهم في مجانية التعليم، إسوة بالابتدائي والمتوسط، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وخلال الاعتصام، لفت عضو المجلس التنفيذي في اتحاد ​نقابات العمال والمستخدمين​ في ​الشمال​ نقيب السواقين العموميين ​شادي السيد​ إلى ان "عناية ​الدولة اللبنانية​ إلى معاناة ​الشعب اللبناني​ مع بداية موسم المدارس وما يحدثه في بيوتات لا يرفع أربابها أصواتهم وجلا وتعففا لا اكتفاء ويسرا"، وقال: "إننا لا نقصد بكلامنا أهالي ​طلاب المدارس​ الخاصة، بل أهالي طلاب المدارس الرسمية، حيث يثقل تسجيل ​الطلاب​ كاهل الناس الذين أرهقتهم مواسم متتالية لا ربح فيها، بل كساد وتراجع في ​الوضع الاقتصادي​ وتعثر مالي على مستوى الأفراد".