ميشال ضاهر: اجتماع لنواب البقاع لاتخاذ اجراءات وقف تهريب البضائع

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ميشال ضاهر خلال افتتاح بلدية الفرزل في البقاع الأوسط مشروع الطاقة الشمسية في البلدة إلى "إنني أقوم بواجباتي تجاه أهل الفرزل والبقاع"، معتبرا أنه "ما زال مقصرا تجاههم"، قائلا "إن وضع المزارعين في البقاع أصبح مأسويا بسبب المزاحمة غير المتكافئة من خلال تهريب البضائع عبر الحدود".
وأعلن أنه "اتفق مع نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي على دعوة نواب البقاع إلى الإجتماع في مجلس النواب واتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف عملية تهريب البضائع، وخصوصا العنب والخضار والفاكهة والبيض".
وعن إنارة ضهر البيدر، أشار ضاهر إلى أنه "بعد تنفيذ المرحلة الأولى من انارة الطريق الممتدة من جسر صوفر حتى حاجز القوى الأمنية، أصبح الأمر ملحا تنفيذ المرحلة الثانية وانارة الجزء المتبقي الممتد من حاجز الدرك الى المريجات، خصوصا أننا على ابواب الشتاء"، مناشداً وزارة الأشغال العامة الإسراع بـ"تركيب الكابلات للتمكن من استكمال المرحلة الثانية من انارة الطريق".
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