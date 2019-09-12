ميشال ضاهر: اجتماع لنواب البقاع لاتخاذ اجراءات وقف تهريب البضائع

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ميشال ضاهر​ خلال افتتاح بلدية الفرزل في ​البقاع​ الأوسط مشروع ​الطاقة الشمسية​ في البلدة إلى "إنني أقوم بواجباتي تجاه أهل الفرزل والبقاع"، معتبرا أنه "ما زال مقصرا تجاههم"، قائلا "إن وضع ​المزارعين​ في البقاع أصبح مأسويا بسبب المزاحمة غير المتكافئة من خلال تهريب البضائع عبر الحدود".

وأعلن أنه "اتفق مع نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​ على دعوة نواب البقاع إلى الإجتماع في مجلس النواب واتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف ​عملية تهريب​ البضائع، وخصوصا ​العنب​ والخضار و​الفاكهة​ والبيض".

وعن إنارة ​ضهر البيدر​، أشار ضاهر إلى أنه "بعد تنفيذ المرحلة الأولى من انارة الطريق الممتدة من جسر صوفر حتى حاجز ​القوى الأمنية​، أصبح الأمر ملحا تنفيذ المرحلة الثانية وانارة الجزء المتبقي الممتد من حاجز الدرك الى ​المريجات​، خصوصا أننا على ابواب الشتاء"، مناشداً ​وزارة الأشغال العامة​ الإسراع بـ"تركيب الكابلات للتمكن من استكمال المرحلة الثانية من انارة الطريق".