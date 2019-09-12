طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم السبت

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا صيفيا مستقر نسبيًا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم السبت حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً.

وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئياً دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، يتحول ليلاً الى غائم. كما توقعت ان يكون طقس السبت غائم جزئيًا يتحوّل تدريجيًا بعد الظهر الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وتتساقط أمطار متفرقة أحياناً اعتباراً من المساء وتكون مترافقة برياح ناشطة كما يحتمل حدوث برق ورعد بشكل متفرق ليل السبت/الأحد. أما الأحد فيكون غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة وتكون مترافقة ببرق ورعد أحياناً فترة قبل الظهر، تنحسر ​الأمطار​ اعتباراً من المساء.

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