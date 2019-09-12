قرطباوي: التعيينات القضائية جيدة ومهمة جدا

رأى الوزير السابق ​شكيب قرطباوي​ في حدي تلفزيوني أن "​التعيينات القضائية​ التي حصلت اليوم جيدة ومهمة جدا". ولفت إلى ان "​القضاء​ يجب ان ينظف نفسه ويستعيد ثقة الناس به، ونحن كلبنانيين ومسؤولين علينا ان نساعد بأن يكون القضاء سلطة مستقلة". وأصاف "الهيبة أمر أساسي، كما ان كلمة الرئيس ميشال عون عون اليوم كانت أساسية ونشكره له على ما قام به".

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