جابر: الخارجية اللبنانية تسعى الى كشف مصير المخطوف اللبناني في أثيوبيا

أكّد النائب ​ياسين جابر​ "ان المواطن ال​لبنان​ي المخطوف، حسن جابر، والذي اختفى في ​أثيوبيا​، آتيا من ​الغابون​، يحظى باهتمام لبنان،" كاشفا ان "الخارجية اللبنانية تسعى مع سفيرتنا في الغابون الى الكشف عن ملابسات القضية ويتم التواصل مع السلطات الاثيوبية، لان يبدو ان جابر اختطف من قبل سلطات رسمية من داخل ​المطار​."

وأوضح جابر في حديث تلفزيوني، "ان طالما ان ليس هناك سفارة اثيوبية في لبنان فقد تم تكليف سفيرنا في القاهرة ليذهب الى اديس ابابا ويتابع القضية"، لافتا الى "ان على الخارجية ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ تحصين ​الاغتراب​ اللبناني في ​العالم​ وبخاصة في القارة الافريقية، من خلال وضع خطة للاغتراب اللبناني".