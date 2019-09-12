مع انطلاق انتخابات تونس.. "بن علي" يعاني من أزمة صحية في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

نقلت وكالة رويترز عن محامي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، إن الأخير يعاني من أزمة صحية في المملكة العربية السعودية.

وأشارت الوكالة إلى أن "بن علي" يعاني الأزمة الصحية وتم نقله إلى مستشفى في المملكة حيث يقيم منذ الإطاحة به عام 2001 إثر ثورة شعبية بعد 23 عاما من حكمه لتونس.

يأتي ذلك في وقت بدأ فيه التونسيون بأستراليا عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، التي تستمر المرحلة الأولى منها حتى مساء الأحد.

ويتنافس في الانتخابات 26 مرشحًا على مقعد الرئاسة، وذلك بعد وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي.