ترامب يستقبل ولي عهد البحرين الإثنين المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ)
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، يوم الاثنين المقبل.
وقال البيت الأبيض ـ في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" مساء اليوم الخميس ، إن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والبحرين وتوسيع التعاون في مجالي الأمن والاقتصاد.
وأشار البيان إلى أن الجانبين سيبحثان أمن الملاحة البحرية في مياه الخليج ومواجهة التهديد الإيراني والجهود المبذولة لتعزيز السلام في المنطقة ومكافحة الإرهاب.
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