تونس: الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لن تتجاوز 13 أكتوبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (أ ش أ)

أكد نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أن الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية لن تتجاوز 13 أكتوبر المقبل.

وقال بفون -في تصريح صحفي اليوم الخميس- إن الهيئة سجلت مؤخرا وقوع مخالفات جسيمة خلال الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية، منوها إلى أن الهيئة لن تتردد في تطبيق القانون إذا ما تبين أن من المخالفات ما أثر على إرادة الناخب بصورة جوهرية.

ويتنافس في الاستحقاق الرئاسي 26 مرشحا، وسيقترع الناخبون داخل تونس يوم الأحد المقبل، ويدلي الناخبون خارجها بأصواتهم بدءا من الغد وحتى 15 سبتمبر الجاري من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء بتوقيت بلد التصويت.