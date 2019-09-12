رئيس البرلمان الفرنسي يواجه تهمًا بالفساد

تلاحم تُهم الفساد رئيس البرلمان الفرنسي المقرب من ماكرون، المتهم بالفساد واستغلال السلطة.

وفتحت النيابة العامة لمدينة بريست شمال غربي فرنسا اليوم الخميس تحقيقًا أوليًا حول شبهات باستغلال وزير تماسك

الأراضي ريشار فيران لنفوذه عام 2011 في قضية عقارية حين كان مديرًا لشركة تأمين.

وهي القضية التي قد تسيء إلى صورة الحكومة

التي عينها الرئيس ماكرون، وتراهن عبرها على تعزيز الأخلاقيات السياسية.والتي استقال على إثرها فيران قبل أن يصبح رئيسًا للبرلمان الفرنسي الحالي ورغم هذه الاتهامات مازال يحظى بثقة الرئيس ماكرون وسط مطالبات من المعارضة الفرنسية بضرورة إعفائه من منصبه.