تلاحم تُهم الفساد رئيس البرلمان الفرنسي المقرب من ماكرون، المتهم بالفساد واستغلال السلطة.
وفتحت النيابة العامة لمدينة بريست شمال غربي فرنسا اليوم الخميس تحقيقًا أوليًا حول شبهات باستغلال وزير تماسكالأراضي ريشار فيران لنفوذه عام 2011 في قضية عقارية حين كان مديرًا لشركة تأمين.
وهي القضية التي قد تسيء إلى صورة الحكومةالتي عينها الرئيس ماكرون، وتراهن عبرها على تعزيز الأخلاقيات السياسية.
والتي استقال على إثرها فيران قبل أن يصبح رئيسًا للبرلمان الفرنسي الحالي ورغم هذه الاتهامات مازال يحظى بثقة الرئيس ماكرون وسط مطالبات من المعارضة الفرنسية بضرورة إعفائه من منصبه.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان الفرنسي يواجه تهمًا بالفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.