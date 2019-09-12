فيسبوك يجمد رسائل حزب نتانياهو

جمّد موقع فيسبوك تطبيق الرسائل التابع لحزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بعدما تبين أنه انتهك سياسة الموقع لمكافحة خطاب الكراهية، وذلك إثر نشره الخميس الماضي رسالة تقول إن العرب "يريدون إبادتنا جميعا".

وقال الناطق باسم موقع فيسبوك: "بعد مراجعة دقيقة لأنشطة تطبيق الرسائل لحملة

الليكود، وجدنا انتهاكا لسياسة (مكافحة) خطاب الكراهية لديه، ووجدنا أيضا أنه كان يسيء استخدام التطبيق في الفترة الزمنية المسموح له فيها بالاتصال بالأشخاص".

Advertisements

وتابع الناطق: "نتيجة لذلك قمنا بتجميد استخدام التطبيق لمدة 24 ساعة. وفي حال حدوث أي

انتهاكات إضافية، سنواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

ووجه رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة شكوى إلى ممثلي فيسبوك، طالبهم بإزالة رسائل جاء فيها: "يجب منع إقامة حكومة يسار خطيرة الأسبوع القادم مع لابيد وعودة، غانتس وليبرمان، حكومة يسار علمانية، ضعيفة، ترتكز على العرب الذين يريدون إبادتنا جميعا، أطفالا، نساء ورجالا، والتي ستسمح لإيران بالحصول على قنبلة نووية لتبيدنا جميعا".