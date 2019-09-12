جوجل توافق على دفع مليار يورو لحل منازعة ضريبية مع فرنسا

وافقت شركة "جوجل" الأمريكية على دفع قرابة مليار يورو في إطار تسوية مع السلطات الفرنسية على خلفية قضية التهرب الضريبي المرفوعة ضدها. ويشمل هذا المبلغ المالي غرامة بقيمة 500 مليون يورو و465 مليون يورو من الضرائب المتأخرة المترتبة على "جوجل" وفرعها "غوغل آيرلندا"، وفقا لبيان صدر عن الشركة، اليوم الخميس. 500 مليون يورو و465 مليون يورو من الضرائب المتأخرة المترتبة على "جوجل" وفرعها "غوغل آيرلندا"، وفقا لبيان صدر عن الشركة، اليوم الخميس. وكانت النيابة المالية الوطنية في فرنسا قد فتحت تحقيقا بحق "غوغل" عام 2015، بعد تلقيها شكوى من إدارة الشؤون المالية في منطقة "إيل دو فرانس" بشأن عدم تقديم "غوغل" للإقرار الضريبي في فترة 2011-2014.

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