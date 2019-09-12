موريتانيا والمغرب تستنكران تصريحات نتنياهو حول ضم أراض فلسطينية

أعلنت كل من موريتانيا والمغرب استنكارهما الشديد لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول نيته ضم غور الأردن وشمال البحر الميت.

ودانت الخارجية الموريتانية، في بيان صدر عنها اليوم الخميس، بشدة "تقسيط فلسطين أرضا وشعبا وهوية، ثمنا للانتخابات الإسرائيلية".

وقال البيان إن موريتانيا تلقت بكل استنكار وشجب تأكيد رئيس نتنياهو، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، استهتاره بكل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، حين تعهد لناخبيه بضم غور الأردن وشمال البحر الميت، في تصعيد خطير يدفع المنطقة كلها نحو تأجيج العنف، لأغراض انتخابية رخيصة.

وقطعت موريتانيا علاقاتها مع إسرائيل في ظل عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في 2009.

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بدورها، أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية، اليوم الخميس، بيانا قالت فيه إن المملكة المغربية تعتبر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي تصعيدا خطيرا وتلويحا بخرق جديد للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من شأنه تقويض كل الجهود الحثيثة الرامية لإيجاد حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وشدد البيان على تأكيد المملكة المغربية دعمها الثابت والموصول للشعب الفلسطيني، ورفضها لأي مس بحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لسنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت الوزارة، في الوقت نفسه، المجتمع الدولي، وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري من أجل الحيلولة دون انتهاك نتنياهو لتلك الحقوق.