ترامب: إقالة مستشار الأمن القومي بولتون لن تضعف موقفنا من فنزويلا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن إقالة مستشار الأمن القومي جون بولتون لن تؤدي إلى تليين موقف الولايات المتحدة من ملف فنزويلا.

وكان الرئيس الأميركي قد أقال، الثلاثاء، بولتون، أحد أكثر المسؤولين في الإدارة الأميركية صرامة ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأثارت تلك الإقالة تكّهنات في وسائل إعلام بأن ترامب قد يعتمد نهجا أكثر ليونة تجاه مادورو.

لكن ترامب أعلن، على "تويتر"، أن سياساته لن تتغير بل قد تصبح أكثر تشددا. وقال إن "آرائي حول فنزويلا، وبخاصة كوبا، كانت أكثر حدة من آراء جون بولتون. كان يعوقني".

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وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين فنزويليين وقطاع النفط في البلاد.

واعترفت واشنطن بزعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو رئيسا شرعيا للبلاد لكنها مادورو ما يزال في السلطة.

وغادر ملايين الفنزويليين البلاد بسبب الأزمة السياسية والانهيار الاقتصادي وشح المواد الغذائية والأدوية.

واعترف أكثر من خمسين بلدا بجوايدو رئيسا انتقاليا لكن مادورو لا يزال يحظى بدعم الجيش الفنزويلي.