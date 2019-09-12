البيت الأبيض: ترامب سيستقبل ولي عهد البحرين في 16 سبتمبر

وذلك لإجراء محادثات بشأن الأمن البحري و"التهديد" الذي تشكله إيران والجهود من أجل تحقيق السلام في المنطقة ومكافحة الإرهاب.

وقال البيت الأبيض في بيان له: "سيرحب الرئيس دونالد ترامب بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة... في البيت الأبيض في 16 سبتمبر 2019".

وتابع "من المتوقع أن يناقش الزعيمان الأمن البحري ومواجهة التهديد من إيران والجهود المبذولة لتعزيز السلام في المنطقة ومكافحة الإرهاب".

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، أن البحرين من أكبر حلفائها من خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وتمتلك بريطانيا قاعد عسكرية في البحرين، تعد الأولى منذ عام 1971، عندما استولت الولايات المتحدة الأمريكية على قاعدتها السابقة في تلك الدولة.