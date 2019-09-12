كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تعين قائدا هنديا لبعثة مراقبيها بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة ، تعيين أبهيجيت جها، الملازم أول المتقاعد من الجيش الهندي، القائد التالي لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في مدينة الحديدة اليمنية المطلة على البحر الأحمر.

ويخلف Guha اللفتنانت جنرال Michael Lollesgaard، من الدنمارك، ليصبح ثالث مسؤول مكلف بقيادة الإشراف من الأمم المتحدة على اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة.

دخلت الهدنة – التي لا تنطبق على بقية البلاد – حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي بعد محادثات السلام في السويد بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران ، الذين يقاتلون بعضهم البعض منذ عام 2015.

ومع ذلك ، فقد تعثر وقف إطلاق النار بسبب خروقات الحوثيين والخلافات بين الجانبين حول كيفية إعادة نشر قواتهم.

وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عن تعيين السيد غها: "الأمين العام ممتن للخدمة المتفانية والمثالية للجنرال لوليسجارد. اللفتنانت جنرال (متقاعد) يجلب Guha إلى هذا المنصب 39 عامًا من الخبرة العسكرية الوطنية والدولية".

وقالت مصادر دبلوماسية لـ ” ذا ناشيونال” في وقت سابق من هذا الشهر إن السيد جها كان من بين العديد من الضباط العسكريين العاملين أو المتقاعدين قيد النظركرئيس بديل لمهمة الحديدة.

كرئيس للجنة تنسيق إعادة الانتشار ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة ، سيعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن ، مارتن جريفيث.

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عمل السيد Guha في الفترة من 2009 إلى 2013 كنائب مستشار عسكري ومستشار عسكري في مكتب الشؤون العسكرية بإدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ، كما أنشأ مكتب حفظ السلام والشراكات الاستراتيجية في عام 2013.

كان يشغل في السابق عددًا من التعيينات المهمة للقيادة والموظفين والتعليم ضمن الجيش الهندي بما في ذلك قيادة لواء المشاة وقوات المشاة.

كما شغل منصب مراقب عسكري داخل سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا خلال عامي 1992 و 1993.

بعد تقاعده من الجيش الهندي في عام 2013 ، عمل السيد Guha في فريق الخبراء المعني بالتكنولوجيا والابتكار في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام (2014) والفريق المستقل الرفيع المستوى المعني بعمليات السلام (2015).

وقد قاد أيضًا عددًا من تحقيقات الأمم المتحدة ومجالس التحقيق في أفريقيا والشرق الأوسط.